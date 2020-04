Virus, la buona notizia: paziente di Bergamo curato e guarito in Umbria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' DI CASTELLO - Un paziente guarito dal Covid-19 originario di Bergamo è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Città di Castello e trasferito con elisoccorso all’ospedale Fiera di Bergamo. Il paziente, 56 anni, era arrivato all'ospedale tifernate dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo lo scorso 11 marzo, in virtù della collaborazione tra le regioni per la gestione della fase di emergenza.Dopo la lunga degenza in Rianimazione e trattata la polmonite da Covid da cui era affetto, fa sapere la Usl Umbria 1 in un comunicato, è stato possibile garantire il ritorno del paziente nella sua regione di origine, dove potrà proseguire le cure successive alla fase acuta.«La direzione di presidio ringrazia tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione del caso e nella realizzazione del trasferimento, nonché i vigili del fuoco e la polizia municipale di Città di Castello per la collaborazione».