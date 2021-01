E45, chiuso lo svincolo di Collestrada per lavori: rischio code

PERUGIA - Cantiere, lavori e dunque possibili code fino a sabato per via di alcuni interventi urgenti di ripristino localizzato della pavimentazione strada statale 75 “Centrale Umbra” in prossimità dell’innesto E45 a Collestrada: lo comunica Anas che sottolinea come «per consentire l’esecuzione dei lavori sono necessarie alcune limitazioni provvisorie al transito».

«Nel dettaglio - prosegue Anas - sono chiuse le rampe per i veicoli provenienti da Assisi/Foligno (SS75) e diretti verso Cesena (E45) e per i veicoli provenienti da Cesena (E45) e diretti verso Assisi/Foligno (SS75). In alternativa sarà possibile proseguire sulla E45 in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Ponte San Giovanni. Inoltre è chiuso lo svincolo di Ospedalicchio in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Ospedalicchio Sud. Il transito lungo la SS75 “Centrale Umbra” tra Ospedalicchio e Collestrada sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA