Coronavirus, via alle vaccinazioni in Questura

TERNI - Sono iniziate martedì 2 marzo le vaccinazioni anti Covid-19 presso la Questura di Terni, previste per il personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione Civile dell’Interno, dei Vigili del Fuoco e della Prefettura, compresi il Commissariato di Pubblica Sicurezza e la Polizia Stradale di Orvieto. Le somministrazioni, con dosi AstraZeneca, saranno gestite direttamente dall'Ufficio sanitario della Questura, diretto dalla dottoressa Mariantonia Di Sanzo. La vaccinazione è stata programmata, per una media di 40-45 persone al giorno, nella sede di via Antiochia, in una sala appositamente equipaggiata. La campagna vaccinale continuerà anche nei prossimi giorni e prevede la vaccinazione di un totale di 550 persone. «Contiamo di concludere le operazioni di somministrazione della prima dose in un paio di settimane» - ha spiegato la dottoressa Di Sanzo.

