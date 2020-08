Sono terminate le operazioni notturne di disgaggio massi sulla SP 67 Valserra da parte della ditta incaricata da Anas. A seguito della fine dei lavori la strada provinciale è da oggi riaperta a senso unico alternato durante le ore notturne. Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di messa in sicurezza del costone con la realizzazione delle barriere paramassi. A tale proposito la Valserra verrà chiusa per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, nelle fasce orarie 8.30-13 e 14-17.30. Al di fuori di questi orari la circolazione veicolare verrà regolata a senso unico alternato. La disposizione durerà fino al 30 ottobre © RIPRODUZIONE RISERVATA