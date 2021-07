Martedì 27 Luglio 2021, 10:24

PERUGIA Pubblicato dall’Usr il decreto di ripartizione del personale docente delle scuole umbre in base al contingente stabilito dal Miur che differisce di pochissimo dalle disponibilità. Dunque sono confermati gli oltre 1.500 posti a tempo indeterminato che possono essere occupati dai vincitori dei concorsi ordinari e straordinari 2018 e 2020 e dalle Gae, le graduatorie a esaurimento ma in centinaia del Sostegno rimarranno senza titolare.

IL QUADRO

Nelle scuole umbre i posti in organico complessivi sono 11.970 di cui 10.564 per l’insegnamento di materie e in questo momento, si legge in una tabella della Cis Scuola Umbria, ci sono 9.437 titolari il che vuol dire che ci sono 1.132 posti di ruolo da occupare. Nel Sostegno a fronte di 1.406 posti previsti dall’organico ci sono 988 titolari con una disponibilità residua di oltre 400 posti. Va detto che ogni hanno l’organico del Sostegno va adeguato in deroga stante la grande necessità di docenti necessari per seguire il crescente numero dei ragazzi con disabilità certificata. IL DETTAGLIO

Visti i numeri complessivi e le ripartizioni in base ai contingenti, ora è anche chiaro il numero dei posti che non potranno essere assegnati a personale di ruolo ma assegnati invece con incarichi annuali perché le graduatore dei concorsi e anche quelle della Gae sono esaurite. Secondo una stima non meno del 10% dei posti di ruolo non potrà essere assegnato per mancanza di docenti in possesso dei titoli. Nel dettaglio non ci sono docenti con i requisiti per il ruolo nel Sostegno in 24 posti (16 a Perugia e 8 a Terni) della scuola di Infanzia. Graduatoria del concorso esaurita al pari di quella Gae per il Sostegno della Primaria dove i posti disponibili erano 108 di cui 83 a Perugia e 25 a Terni. Alla Primaria esaurite tutte le graduatorie Gae anche per gli insegnamenti comuni e le convocazioni riguarderanno solo i vincitori del concorso straordinario del 2018 dei quali solo la metà potrà avere il tempo indeterminato. Più complessa la situazione nella Secondarie di I e II grado. Alle medie inferiori ci sono complessivamente 414 posti, sette saranno occupati dai vincitori del concorso 2018, uno solo da chi è ancora nelle Gae e il resto se lo giocheranno i docenti presenti del concorso ordinario e straordinario del 2020. Alle superiori i posti da coprire nelle varie classi di concorso sono 729 di cui 158 per il sostegno.

LE SCELTE

Intanto in questi giorni la dirigente dell’Usr Antonella Iunti ha pubblicato il decreto nel quale docenti delle Secondarie di I e II grado sono stati assegnati alla provincia nelle rispettive classi di concorso o tipologia di posto: si tratta della prima fase della operazione di nomina a tempo indeterminato che sarà seguita dalla scelta della scuola effettuata sempre per via telematica. I docenti in provincia di Perugia sono oltre 330, poco più di 100 quelli in provincia di Terni. E’ fresca di giornata la proroga, alle ore 23,59 di oggi martedì 27, della accessibilità alla piattaforma sulla quale i docenti debbono fare la scelta. La proroga, si legge nell’avviso dell’Usr, è dovuta «a causa di segnalati problemi tecnici sulla piattaforma informatica» ed è stata decisa «al fine di non pregiudicare i diritti di partecipazione degli aspiranti».

PRESIDI

Altri due mutamenti di incarico di Dirigenti Scolastici sono stati disposti dall’Usr. Antonella Iunti ha firmato il decreto che a partire dal 1° settembre trasferisce la preside Tiziana Lorenzoni dall’IC Foligno 1 alla D.D. di Amelia mentre Lorella Monichini lascia l’Omnicomprensivo di Magione per prendere servizio all’IIS Scientifico e Tecnico di Orvieto. Per avere il quadro completo della copertura delle presidenze bisognerà attendere le immissioni in ruolo il cui numero è legato al contingente assegnato all’Umbria dal ministero.