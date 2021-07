Covid, tasso di positività quasi a zero. Il 42% degli umbri ha completato il ciclo vaccinale

Domenica 11 Luglio 2021, 16:58

PERUGIA - Tasso quasi a zero, conseguenza degli appena sei nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore: questa la fotografia dello stato del Covid in Umbria aggiornata alle otto di domenica 11 luglio. Dopo la lieve risalita di sabato, dunque, torna a scendere il numero dei positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Umbria.

Secondo i dati della Regione, sono sei i nuovi contagi accertati nell'ultimo giorno. Sono emersi da un totale di 3.637 test analizzati (2.463 antigenici e 1.174 tamponi molecolari) con il tasso di positività complessivo che da 0,37 di ieri scende 0.16 per cento. I guariti sono dieci e anche oggi non si registrano nuovi decessi. Gli attualmente positivi sono 629 (ieri 633). Prosegue anche il calo dei ricoverati: sono otto, due in meno di ieri, dei quali uno (dato invariato) in terapia intensiva.

Sul fronte vaccini, intanto, il dashboard della Regione anche in questo caso aggiornato a domenica mattina fa sapere che sono 325.172 gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 42 per cento della popolazione. Sono invece 531.962 (69%) gli umbri con la prima dose di vaccino. In una giornata oltre 8mila umbri hanno avuto la seconda dose di vaccino, a testimonianza di come la Regione abbia accelerato per combattere le varianti al virus, soprattutto la Delta.