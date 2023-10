Domenica 29 Ottobre 2023, 13:00

SPOLETO Tra film e fiction, lo staff della casa di produzione Lux Vide saluta Spoleto. Ma per Don Matteo 14 si tratta solo di un arrivederci. Troupe e cast torneranno infatti molto presto in città: dal 20 gennaio prossimo fino al mese di febbraio è stata programmata una nuova trance di riprese per terminare la lavorazione. Sul set spoletino, dunque, ricompariranno Raoul Bova e Nino Frassica, Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi), Francesco Scali (Pippo Gimignani-Zerfati), Eugenio Mastrandrea (Diego Martini), Federica Sabatini (Giulia) e Gaia Messerklinger (Vittoria Guidi). Le riprese, iniziate a Spoleto il 25 settembre scorso, si sono protratte fino a ieri mattina. In quattro settimane, il set spoletino è stato colorito dal giallo della scomparsa (per davvero) del gatto Sacro di Birmania, Hiro, dell'attore Nino Frassica convinto che qualcuno lo abbia preso e lo stia tenendo in una casa di Piazza Campello: per riaverlo l'attore si è dichiarato disposto a raddoppiare la ricompensa iniziale di cinquemila euro aumentandola a 10mila. Per terminare le riprese, lo stesso Frassica ha dovuto rinunciare poi ad uno spettacolo previsto ieri sera a Trapani con la sua band, Nino Frassica & Los Plaggers Band. In ogni caso, tra un colpo di scena e l'altro, la lavorazione di Don Matteo 14 sul set spoletino è andata avanti, tra la scenografica Piazza del Duomo e le vie circostanti. Così come molte scene sono state ambientate nella parte bassa della città, da piazza Polvani, di fronte alla stazione ferroviaria, a Piazza Garibaldi e Corso Garibaldi. Non sono mancate, poi, escursioni in Valnerina, a Vallo di Nera in cui sono state girate le scene di un matrimonio che si può ipotizzare sia il coronamento della storia d'amore tra la capitana dei carabinieri Anna Olivieri interpretata da Maria Chiara Giannetta con il Pm Marco Nardi interpretato da Maurizio Lastrico. La quattordicesima edizione della serie televisiva dovrebbe andare in onda su Rai Uno da marzo 2024. Da ieri, infine, la città ha detto addio anche allo staff del film “Romeo è Giulietta”, regia di Giovanni Veronesi, protagonisti Sergio Castellitto e Pilar Fogliati, con il supporto dell'Umbria Film Commission e ambientato durante il Festival dei Due Mondi, che si è girato in questi giorni al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Tra qualche mese lo si potrà vedere sul grande schermo.