Tobagi, al via la 18esima edizione del corso di giornalismo per le scuole

SPOLETO Si parlerà di «Giornalismo, tra guerre e ultimi del mondo» nella conferenza inaugurale della XVIIIesima edizione del Corso Propedeutico di giornalismo «Walter Tobagi». L’appuntamento è per venerdì 18 novembre alle 16, nella Sala Antonini della Rocca Albornoziana. Nell’occasione, il giornalista e scrittore Pietro Del Re presenterà il suo libro «I dimenticati. Dove l’emergenza è vita». Ne parleranno, insieme all’autore, il giornalista di Repubblica, Pietro Veronese e il presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, Mino Lorusso. Ad aprire gli interventi sarà la presidente dell’associazione Amici di Spoleto, Candia Marcucci, cui seguiranno i saluti istituzionali della direttrice della Rocca, Paola Mercurelli Salari, del sindaco Andrea Sisti, dell’assessore alla formazione, Luigina Renzi e dei dirigenti scolastici Roberta Galassi (Istituto Alberghiero) e Mauro Pescetelli (Polo Liceale). Modera la giornalista Antonella Manni, coordinatrice del Corso. L’iniziativa, che ormai da anni gode del patrocinio dell’Ordine dei giornalisti, coinvolge gli studenti delle scuole superiori cittadine ed è organizzata dall’associazione Amici di Spoleto, con l’obiettivo di non dimenticare la figura del giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi, nativo di San Brizio di Spoleto e ucciso a Milano da un commando terroristico nel 1980. All’evento, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione «Francesca, Valentina e Luigi Antonini» collaborano anche Comune, Rocca di Albornoz, Associazione stampa Umbria, Unione stampa periodica italiana. Alla XVIIIesima edizione partecipano l’Istituto Alberghiero e il Liceo Scientifico. A fine maggio la cerimonia conclusiva, in occasione della quale verrà attribuito un riconoscimento in ricordo di Dante Ciliani, indimenticato collega del Messaggero e presidente dei giornalisti umbri, e uno intitolato a Walter Tobagi.