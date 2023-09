Investito e ucciso sulla vecchia Flaminia, l'incidente davanti alle Fonti del Clitunno

CAMPELLO SUL CLITUNNO Un incidente mortale si è verificato venerdì pomeriggio, intorno alle 18, lungo la vecchia Flaminia, all'altezza di Campello sul Clitunno. Un uomo, secondo quanto è stato possibile ricostruire, è stato investito da un'auto mentre si accingeva ad attraversare la strada, nei pressi di un bar, non lontano dalle Fonti del Clitunno. Sul posto sono subito arrivati ambulanza e carabinieri, ma per il poveretto - classe 1937 - non c'è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa e il traffico deviato sulla quattro corsie.