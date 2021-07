Riapertura notturna della galleria di Norcia, le decisioni di Anas

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:02

NORCIA - Viabilità Umbria-Marche, se resteranno anche nel fine settimana del 9 e 10 luglio le limitazioni per l’accesso a Castelluccio, migliora decisamente il collegamento con l’Adriatico. Nei week end estivi, infatti, la galleria di Norcia resterà aperta anche nelle ore notturne, consentendo così una viabilità più scorrevole tra la 685 delle Tre Valli e la Salaria. Viabilità che sarà ancora più favorita nella parte centrale di agosto, quando l’apertura sarà estesa anche ai giorni feriali. L' Anas, con ordinanza n.383/2021, ha infatti rimodulato gli orari di apertura della strada che collega il territorio comunale di Norcia con il versante marchigiano e la Salaria, per la stagione estiva. Nel dettaglio, «a partire da sabato 10 luglio fino al 15 settembre, la chiusura al traffico notturna verrà effettuata dalle ore 21 alle 7, dal lunedì al venerdì, mentre sarà consentito il transito libero, senza limitazioni orarie, il sabato e la domenica. Il traffico sarà invece libero, senza vincoli, da sabato 7 a lunedì 23 agosto». Una decisione invocata da tempo e che finalmente diventa realtà. «Ringraziamo Anas – ha detto l’assessore ai lavori pubblici di Norcia, Giuliano Boccanera - per essere venuta incontro alle esigenze di due territori ad alta vocazione turistica,0come il nostro e quello marchigiano. Questa flessibilità oraria consentirà a noi di raggiungere la via del mare e, al tempo stesso, di far venire a trascorrere del tempo da noi. A partire dalla fine di luglio, peraltro, i turisti, oltre a godere della bellezza di serate fresche e piacevoli a Norcia saranno anche intrattenuti dal ricco cartellone dell’Estate Nursina».