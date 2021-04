Si ribalta con l'auto e muore a 48 anni, tragedia a Passaggio di Bettona

BETTONA - È tutta da chiarire la dinamica del terribile incidente che si è verificato giovedì, intorno all'ora di pranzo, a Passaggio di Bettona. Una donna di 48 anni, per cause da chiarire, ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata ed è finita nel fosso. Per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed inutile si è rivelato ogni tentativo di salvataggio effettuato dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e le forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Sono in corso accertamenti.

