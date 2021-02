Covid-19, in Umbria il numero dei decessi supera quota mille. Le novità sui vaccini

Con i dieci decessi registrati nelle ultime 24 ore, l'Umbria supera quota mille nel numero di vittime patite dall'inizio dell'emergenza Covid_19, che si attesta complessivamente sui 1.003. In totale, attualmente, sono positive più di 8.500 persone (8.509). Dopo la tregua fisiologica del fine settimana, quando vengono effettuati i tamponi in misura decisamente minore, torna a salire il dato dei nuovi casi: 262, a fronte dei 97 registrati lunedì. Dalla consultazione della dashboard regionale, risulta in diminuzione il numero dei ricoverati, che da 556 passano a 552: di questi, 79 sono ricoverati nelle terapie intensive dell'Umbria.

NOVITÀ SUI VACCINI

Nel pomeriggio di martedì, intanto, la Regione ha fatto sapere che da mercoledì 24, a partire dalle 8.30, sarà possibile prenotare i vaccini per il personale docente e non di scuola e università

«Il personale docente e non docente della scuola statale e dell’Università - viene riferito - da mercoledì 24 febbraio alle ore 8.30, potrà prenotarsi direttamente tramite il portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/cup/ e presso le farmacie. Coloro che hanno attivato la App IO, riceveranno la notifica per l’adesione alla campagna. La loro vaccinazione, con vaccino Astrazeneca, riservato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 54 anni senza patologie, inizierà sabato 27 febbraio e proseguirà per tutto il mese di marzo. Il personale docente e non docente della scuola non statale potrà prenotarsi successivamente, non appena verranno comunicati alla Regione gli elenchi ufficiali. Tali soggetti riceveranno una mail con le istruzioni per l’adesione, oltre alla notifica sulla App IO, per chi l’ha scaricata. Mentre tutti i cittadini, nati da febbraio a dicembre 1941, nel 1939 e negli anni precedenti potranno prenotare la vaccinazione a partire da giovedì 25 febbraio alle ore 8.30. La loro vaccinazione, con vaccino Pfizer, inizierà lunedì 1 marzo e proseguirà nei mesi di aprile e maggio. Per tutti i soggetti sopraelencati le modalità di prenotazione sono le stesse già comunicate: tramite il Portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/cup/ e presso le farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e gli altri corpi, inizieranno la vaccinazione questa settimana e verranno contattati dai rispettivi referenti. Da lunedì primo marzo inoltre, i medici di medicina generale cominceranno le vaccinazioni a domicilio dei cittadini ultraottantenni impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali. Per questa fascia della popolazione non è necessaria la prenotazione, in quanto coloro che vi rientrano, saranno contattati direttamente dal medico. I punti vaccinali territoriali sono consultabili sul sito https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it»

Ultimo aggiornamento: 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA