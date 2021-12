Vaccini, in Umbria è boom prime dosi: 2.700 in una settimana

Duemilasettecento nuovi vaccinati con ciclo primario in una settimana, il 72% in più rispetto alla prima settimana di novembre, e in media 4mila terze dosi iniettate al giorno. L’Umbria tiene al massimo il ritmo delle vaccinazioni ma per accelerare ancora ha organizzato due “vaccine-day” in calendario domani (5 dicembre) e domenica 12 organizzati in 18 punti vaccinali territoriali in tutta la regione. Per evitare assembramenti, i prenotati saranno gestiti al mattino mentre nel pomeriggio è previsto l’accesso libero, senza prenotazione. Dal primo dicembre, inoltre, in campo anche le farmacie che per il mese di dicembre, in pochi giorni, hanno già raccolto oltre 3mila prenotazioni. La Regione vuole tuttavia una spinta ulteriore e tramite l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto (ufficialmente tramite il commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo) ha chiesto al generale Francesco Paolo Figliuolo 88 operatori tra medici e infermieri per mettere a regime la campagna vaccinale fino a fine luglio 2021, senza togliere forze alle Asl e agli ospedali umbri, impegnati nel recuperare terreno sul versante liste d’attesa.