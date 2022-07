Perugia, battaglia tra gang in centro: tre feriti

Botte tra gang. Lo racconta la strada, collocando la rissa in zona centro storico nella notte tra domenica e lunedì. Insomma, durante l’ultima affollata notte di Umbria jazz. Secondo quanto si apprende, la rissa sarebbe scoppiata tra due gruppi di sudamericani. Tre dei quali sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia per le ferite subite nel corso della rissa. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della stazione Fortebraccio.

Altri due feriti sempre per violenze e aggressioni. In questo caso si parla di due donne, finite a loro volta in ospedale dopo essere state aggredite e picchiate in casa da «persona conosciuta».

A proposito di liti e violenze domestiche, da segnalare come a Elce gli agenti della squadra volante siano dovuti intervenire per placare gli animi tra una signora di 85 anni e la figlia di 45. Il motivo della lite? Gli eccessivi consumi di acqua, luce e gas da parte della figlia, attualmente disoccupata, con la madre che dovendo provvedere alle bollette le ha intimato di smetterla di consumare così tanto.