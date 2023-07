Uj50. All'Arena è la notte di Mika. Il programma di lunedì, con tanti live gratuiti e il Conad Jazz Contest

PERUGIA - La città è già in fibrillazione in attesa che Mika accenda la notte di questo lunedì con un live all’Arena che promette fuochi d’artificio. La giornata di Uj è ricca però di proposte e prevede una serie di appuntamenti decisamente da non perdere a partire dal live dell’arpista newyorkese Brandee Younger che porterà una ventata di soul e funky, oltre ovviamente a grande jazz, alla Sala Podiani (alle 12 e in replica alle 15.30). Alle 17 al Morlacchi l’omaggio ai clarinettisti Goodman e Shaw da parte dell’ottetto ferrarese The Swingers Orchestra mentre alle 21.30 sullo stesso palco sarà la volta del consolidato quartetto del trombettista Fabrizio Bosso con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Non mancheranno i live gratuiti no-stop ai Giardini Carducci inaugurati dal trio Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori alle 13 che lasceranno poi spazio agli showcase dei finalisti del Conad Jazz Contest. Si prosegue con Mwenso & The Shakes (18.30), Sugarpie & the Candymen (20), Shake 'Em Up Jazz Band (21.30), J.P. Bimeni e The Black Belts (23), Ranky Tanky (00.30). Intanto in Piazza IV Novembre musica gratuita dalle 19 con The Slippery Rock University Ensemble dalla Pennsylvania, Ray Gelato & The Giants (21.30) e in chiusura The New Orleans Mystics (23.30).

Tantissime le attività previste al Santa Giuliana dalle 10 di mattina per la rassegna Uj4Kids, mentre le due immancabili street-parade dei Funk off lungo Corso Vannucci sono previste alle 11.30 e alle 18. Da segnalare che sarà possibile accedere gratuitamente all'Arena dopo il live serale per un coinvolgente set di Mwenso & The Shakes. A chiusura della lunga giornata di musica jam session ‘round midnight alla Taverna 36, con la resident band composta da Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Xaver Hellmeier.

AL VIA LA FASE FINALE DEL CONAD JAZZ CONTEST

Oggi alle 15 saranno on-stage ai Giardini Carducci i finalisti del concorso dedicato a musicisti d’età inferiore a 28 anni Conad Jazz Contest.

La sfida entra nel vivo e da oggi a mercoledì sul palco ci saranno le formazioni in corsa per il premio finale di 5.000 Euro oltre alla possibilità di esibirsi sui palchi jazz più prestigiosi d’Italia.

Iridescent, Pietro Caroleo Trio, Kaleidoscope quartet e Sea Connection trio sono le formazioni previste per oggi. Domani toccherà al F.A.D.E. quartet, Marco Ullstein quintet e Psoas mentre mercoledì toccherà a Nothing Serious 6et, Taurn e Camaleoni. Questi ultimi sono stati i più votati online, con oltre 7.000 preferenze ricevute, aggiudicandosi oltre al posto in finale anche un voucher da 500 Euro da utilizzare in una sala di incisione.