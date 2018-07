di Michele Bellucci

PERUGIA - La prima domenica dell'edizione numero 45 di Umbria Jazz prevede un ricchissimo programma di concerti ed eventi collaterali. Ecco la guida per affrontare la giornata con le giuste informazioni.



GLI EVENTI GRATUITI

La sveglia la offrono i Funk off, con la prima street parade della giornata lungo Corso Vannucci (l'altra sarà alle 18.30): essere al Festival e ripartire da Perugia senza averne vista una sarebbe un vero errore! Alle 13.00 "jazz lunch" alla Bottega del Vino (prenotazione consigliata allo 075.5716181) con il trio manuche Accordi Disaccordi, mentre Rockin' Dopsie and friends saranno a La Taverna. Ai Giardini Carducci si suona anche nelle ore più calde, ma ne varrà la pena: Bob Malone Band (13.00), Snips (14.30), Yakir Arbib (16.00), Huntertones (17.30), Tom Ibarra Quintet (19.00), Claudio Jr De Rosa Quartet (20.30), Huntertones (22.00), Rockin' Dopsie & The Zydeco Twisters (23.30) e di nuovo Bob Malone Band (1.00). Si partirà alle 19.00 anche in Piazza IV Novembre con le esibizioni di El Cerrito High School jazz ensemble (19.00), The New Orleans Mystics (21.00), Bob Malone Band (22.30) con una chiusura in chiave funky grazie ai Funk off (a mezzanotte). In Piazza Italia "Assaggi sonori", attività musicali per bambini, dalle 14.00 alle 22.00 e merenda dalle 17.30 alle 18.30. Per l'aperitivo Max Gallo Quartet alla Bottega del vino. Per concludere la giornata in pieno stile jazz, jam session da Cesarino a partire dall'una di notte.



I CONCERTI IN PROGRAMMA

Primo appuntamento della giornata alle 12.00 alla Galleria Nazionale dell'Umbria, nella suggestiva cornice della Sala Podiani. Sul palco Gianluca Petrella e Pasquale Mirra proporranno al pubblico l'accoppiata non convenzionale tra trombone e vibrafono. In un universo sonoro dove l'elettronica ha un ruolo importante, i due musicisti ricercheranno arditi equilibri tra melodia, ritmo ed armonia.



Alle 21.00 all'arena Santa Giuliana secondo appuntamento dedicato alla musica brasiliana dopo l'esibizione di Gilberto Gil di sabato. Sarà Stefano Bollani a presentare il suo "Que Bom", con Jorge Helder al contrabbasso, Jurim Moreira alla batteria e i due percussionisti Armando Marçal e Thiago da Serrinha. Nella seconda parte della serata sarà invece Caetano Veloso a salire sul palco con "Ofertorio", per la prima volta accompagnato dai suoi tre figli musicisti, Moreno, Zeca e Tom.



Da non perdere il live 'round midnight al teatro Morlacchi, con il principe del bebop Roy Hargrove, a Uj in compagnia del suo più recente quintetto acustico. Il trombettista texano, vincitore di due Grammy, è una vecchia conoscenza del Festival e non mancherà di stupire grazie al grande feeling con i suoi musicisti.



COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E SUGGERIMENTI

Dal 13 al 22 luglio il MiniMetrò prolungherà l'orario di apertura con corse regolari fino all'1.45.



