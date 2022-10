Turisti invadono l'acropoli, «Scusi, dov'è Eurochocolate?»

La città piena di turisti. Sembra una domenica di primavera, quella che ieri ha visto tantissimi visitatori riempire le vie, piazze e le attività commerciali del centro storico. Complici il clima, la giornata di sole e, forse, anche Eurochocolate anche se si svolge a Bastia Umbra.

Turisti di riflesso che, magari, dopo una giornata passata nei tre stand di UmbriaFiere a Bastia Umbra, ne hanno approfittato per scoprire l'Umbria, non rinunciare ad una tappa nel capoluogo. Eppure c'è anche qualche visitatore, forse poco attento, in ricordo delle passate edizioni della kermesse dedicata al cacao quando ancora si svolgeva nel centro perugino, ci si è precipitato.

«Dove troviamo tutti gli stand di Eurochocolate?» chiede una famiglia di Viterbo mentre risale le scale mobili del Pincetto. E in effetti, qualche stand ancora c'è. Come quelli in corso Vannucci, all'altezza di piazza della Repubblica dove, proprio come l'anno scorso, è stato allestito il Distretto del cioccolato. Ovvero dove si può trovare in bella mostra l'artigianato perugino del cacao. Ma niente in confronto a quanti stand, di ogni genere, ora si trovano nei padiglioni dell'Umbriafiere.



Nel pomeriggio una bimba, forse distratta dai tanti visitatori, si è persa dalla famiglia. Tutto si è risolto bene con la preziosa collaborazione degli agenti della municipale che hanno trovato la piccola spaventata, l'hanno portata al corpo di guardia a palazzo dei Priori, e hanno contattato i familiari, preoccupato, che la stava cercando nel centro. Intanto a Bastia Umbra fanno sapere il sold out di alcuni eventi di punta di questa prima domenica della festa internazionale del cioccolato. Come l'evento con Giorgione, di nuovo sul palco dei Cooking Show, alle prese con la realizzazione live di golosi Brownie e Luca Montersino con la sua imperdibile Foresta Nera offerta a tutti i partecipanti. Anche uno stand «a luci rosse».«Un regalo così non lo avevi ancora fatto? Fallo» e propone dolci di cioccolata a forma di organo genitale maschile, in diversi gusti, condimenti e dimensioni. Uno stand molto apprezzato dai numerosi visitatori che affollano la kermesse, «ideato - come spiega il presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, in un'intervista alla rubrica Corso Vannucci di Pasquale Punzi su Facebook - da un creativo di cui ancora non possiamo rivelare il nome».«La proposta che ci è arrivata era abbastanza velata - ha raccontato Guarducci - e solo quando abbiamo visto l'allestimento abbiamo capito esattamente cosa volevano fare. Però abbiamo visto che la reazione è stata molto divertente e divertita da parte del pubblico, non ci trovo nulla di scandaloso. È un modo per far sorridere la gente e mi sembra che di questi tempi ce ne sia bisogno».