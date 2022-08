Lunedì 22 Agosto 2022, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 10:04

TERNI Ha versato i soldi per acquistare prodotti che venivano pubblicizzati a prezzi stracciati su siti internet ma quella merce non l'ha mai ricevuta. Vittima della truffa online un ternano che, nei giorni di ferragosto, ha utilizzato il proprio pc per fare acquisti a prezzi scontati presso quattro venditori diversi. Gli acquisti però non sono andati a buon fine. E questo nonostante il ternano avesse versato tutti i soldi richiesti. Quando si è reso conto che i prodotti pagati non sono mai arrivati a destinazione l'uomo si è rivolto ai carabinieri di Terni. Che, grazie a un'indagine lampo, sono riusciti a inchiodare i quattro venditori, che sono stati denunciati per truffa.

E' uno degli inganni smascherati dai militari dell'arma che, nel periodo in cui la gente era in vacanza, hanno lavorato senza sosta per prevenire reati odiosi per quanto frequenti soprattutto in estate, uno dei periodi dell'anno più a rischio per i cittadini. Tra le persone finite nella rete degli investigatori dell'arma c'è un imprenditore edile ternano, che è stato denunciato per una serie di violazioni emerse durante un controllo andato in scena nel suo cantiere. I militari hanno riscontrato il mancato uso dei caschi del personale che era al lavoro sui ponteggi mentre due operai, emergerà dai riscontri, lavoravano in nero. Senza un contratto e senza i contributi. Nel mirino dell'arma anche uno straniero residente da anni a Terni, accusato di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. L'uomo, che era finito in carcere, aveva dimenticato di comunicare la sua nuova situazione e aveva continuato a incassare indebitamente il sussidio dello stato destinato a persone in difficoltà economiche. Nei giorni di ferragosto i militari hanno denunciato alla procura due uomini, accusati di atti persecutori da ex mogli ed ex fidanzate. Nel mirino dell'arma un uomo che era agli arresti domiciliari e che ha manomesso più volte il braccialetto elettronico che indossava a tutela del provvedimento restrittivo. Per lui è scattato il trasferimento in cella a Sabbione. In carcere anche due giovani accusati di detenzione a fini di spaccio di droga. Sotto sequestro 55 grammi di cocaina, 48 di hashish e 2000 euro in contanti frutto dello spaccio. Dall'11 agosto a oggi, i servizi di prevenzione dell'arma hanno impegnato mille carabinieri. Poco più di 400 servizi di pattuglia, decine i servizi di controllo e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel corso di eventi sportivi, culturali e delle sagre. Quasi mille e 200 le persone controllate in dieci giorni. Una ventina le contravvenzioni al codice della strada che sono state elevate durante i servizi per prevenire e limitare al massimo gli incidenti stradali. Due le denunce penali per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.