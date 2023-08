Domenica 13 Agosto 2023, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 09:10

Magari peseranno più ai turisti che ai pendolari, ma da domani fino al 3 settembre disagi assicurati per chi parte dall’Umbria in treno e deve raggiungere Roma o Firenze.

Da domani lavori sulla direttissima tra Settebagni e Orvieto Sud. Devono essere sistemati gli scambi. Questo significa che praticamente tutti i treni in uscita e in entrata dall’Umbria finiranno sulla linea lenta. Con qualche treno limitato a Orte con arrivo a Roma utilizzando le linee che poi vanno verso Fiumicino.

«Sappiamo che sono lavori infrastrutturali importanti per il miglioramento della linea Direttissima-dice Gianluigi Giusti, portavoce dei Coordinamento Comitati pendolari umbri- e speriamo che si inizino a risolvere le varie problematiche che quasi quotidianamente si hanno su questa tratta in particolare tra Settebagni ed Orte». Coordinamento che già da qualche giorni ha messo on line tutte le novità legate ai lavori. Verso Roma e da Roma sono circa cinquanta al giorno i treni che subiranno modifiche dell’orario con il passaggio in lenta o con la limitazione a Orte.

I conti fatti dal Comitato dei pendolari indicano un tempo di percorrenza più lungo di una quarantina di minuti in media. Con convogli che cambieranno anche numero. Per esempio l’Intercity Ancona. Roma che parte dalla marche alle 5,05 e arriva tradizionalmente a Roma Termini alle 9.42 arriverà nella Capitale alle 10.35 Logico che L’Ancona-Roma interessano i passeggeri umbri da Foligno. Un altro Intercity che sfiorerà l’ora di ritardo passando per la linea lenta è quello il 531 che parte da Perugia alle 6.40 e arriva a Roma alle 8.55. L’arrivo a Termini, con il passaggio in lenta, è posticipato alle 9.45. Va un po’ meglio al Regionale Perugia-Roma delle 5.55 (il numero 4721) che invece di arrivare alla stazioni Termini alle 8.52 arriverà alla 9.10, evidentemente trova tracce libere che ne riducono il tempo di percorrenza della deviazione sulla linea tradizionale. Per tornare verso l’Umbria il Roma-Perugia delle 18 cambia numero e invece di partire alle 18.32 parte da Termini alle 19 e arriva a Fontivegge alle 23.08 invece che alle 22.25.

Per quanto riguarda Orvieto, tra le modifiche più importanti, l’Intercity 596 da Napoli per Firenze modifica l’orario transiterà a Roma Tiburtina alle 15.30 con arrivo a Orvieto alle 17.41. L’Intercity 598 Roma- Firenze anticipa la partenza alle 17.45 con arrivo a Orvieto alle 19.18.

Da ieri, invece, sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria (galleria Migliarina) tra le stazioni di Arezzo e Montevarchi-Terranuova. Andranno avanti fino a domenica 3 settembre e hanno ripercussione sulla linea Firenze-Foligno e Firenze-Roma. Da domani e fino al primo settembre modifiche degli orari per i bus sostitutivi sulle linee Terontola-Perugia, Orte-Terni e Orvieto-Orte.