Derby, piano traffico e sicurezza: 250 agenti per 20mila tifosi

PERUGIA - Giornata di derby (del calcio e della pallavolo), relative passioni, inevitabile traffico e super controlli. Sarà blindata praticamente per tutta la gironata di oggi l'area di Pian di Massiano. Allo stadio Curi alle 15 il derby Perugia-Ternana, alle 18 trecento metri più in là, al PalaEvangelisti, scendono in campo Sir Safety Conad Perugia e Lube Civitanova per gara 1 della finale scudetto. Calcio e volley raduneranno ben oltre diecimila persone nell'arco del pomeriggio.

Per garantire sicurezza e ordine pubblico è scattato un piano di controlli e gestione della viabilità. Da Terni sono attivati a Perugia 16 pullman con 800 rossoverdi. In centocinquanta invece arriveranno da Civitanova per sostenere la Lube. Agli "ospiti" vanno sommati i tifosi di casa: 4mila quelli della Sir, oltre 10mila quelli del Grifo. Arrivo dei sostenitori e deflusso sono al centro del piano viabilità, oggetto anche ieri di un tavolo tecnico fra forze dell'ordine.

Il Comune, principalmente per la gestione del derby, ha reso noto che «saranno adottati provvedimenti in materia di circolazione che prevedono limitazioni in via Centova, dalla rotonda Centova alla rotonda di viale Conti - via Meazza e in via Cortonese, dal distributore Esso all'intersezione tra via Firenze e via del Tempo Libero (altezza vivaio Brocani) dalle ore 12.30 alle 15. La medesima disciplina della circolazione verrà adottata alle ore 17 circa per consentire il regolare deflusso delle tifoserie». I bus in arrivo da Terni saranno scortati da polizia e altre forze dell’ordine.

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ritiene la gara “connotata da profili di rischio”, tra le altre cose ha disposto oltre l’incedibilità dei titoli di ingresso, il potenziamento dei servizi di stewarding, di prefiltraggio e filtraggio. Saranno circa 250 gli agenti delle forze dell'ordine, fra polizia, carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza che presiederanno l'area del Curi. Quanto allo stewarding, come accaduto negli anni scorsi, l’ingresso dei tifosi rossoverdi in curva Sud sarà curato da personale inviato dalla Ternana. Una volta sistemati gli ospiti nel loro settore, all’esterno si tornerà all’assetto ordinario.

Altro momento da bollino rosso sarà quello del deflusso dei tifosi dal Curi e dell'arrivo di quelli diretti al PalaEvangelisti. La società bianconera ha invitato tutti a recarsi al palasport prima delle 17. Un invito che le forze dell’ordine hanno rivolto anche ai perugini del calcio, esortati ad arrivare prima possibile allo stadio e, per evitare ingorghi, a servirsi il più possibile di mezzi pubblici, minimetro in primis.

