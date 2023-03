Lions club in campo, test gratuiti nelle scuole per combattere l'ambliopia

TERNI Test gratuiti nelle scuole dell'infanzia, della durata di pochi minuti ed assolutamente non invasivi, per curare l'ambliopia, il cosiddetto occhio pigro. È l'iniziativa dei club Lions Narni, Lions Sangemini-Terni dei Naharti, Lions Terni Host, Lions Terni San Valentino, Lions Terni Interamna e Lions Valnerina, in accordo con l'assessorato alla scuola del Comune di Terni, presentata nella sala consigliare di Palazzo Spada. «L'ambliopia è una disfunzione che si crea quando un occhio viene utilizzato di meno - spiega il presidente di zona del Lions Club Carlo Viola - quindi il cervello si concentra totalmente sull'altro occhio. Se questo tipo di deficit visivo viene intercettato in una fascia di età fra i tre e i cinque anni è facilmente curabile, ma se non viene fatto è necessario mettere gli occhiali. La vista è una delle cinque tematiche più importanti per le quali i Lions, da sin dalla loro costituzione, si adoperano. Le altre sono il cancro pediatrico, la fame, l'ambiente e il diabete». I test inizieranno ad aprile con le tre scuole dell'infanzia comunali. «Verrà fatto tutto in modo da rispettare la privacy e la libertà dei genitori - ha evidenziato l'assessore alla scuola Cinzia Fabrizi - perché ovviamente questo esame verrà eseguito soltanto su bambini che insieme ai genitori avranno dato la loro disponibilità. Poi offriremo questa possibilità anche agli alunni delle scuole dell'infanzia statali e a quelle private». Si tratta di circa 30 istituti per un totale di 2000 ragazzi.

Lo screening verrà eseguito dai dottori in ortottica ed oculistica Carlotta Busatti, Paolo Stentella, Mohira Centanni e Silvia Santarelli, con la collaborazione dei centri ottici Antonelli, Dragoni e Centanni, ma all'iniziativa collaborano anche gli studenti dell'indirizzo ottico dell'istituto Casagrande-Cesi. «I nostri alunni delle classi quinte - sottolinea la responsabile di sede Viviana Altamura - affiancheranno gli esperti del settore per effettuare gratuitamente lo screening visivo ai bambini. È una bellissima opportunità che viene data ai nostri ragazzi di formazione e di approfondimento di quanto studiano a scuola». Oltre ai test i Lions propongono un'attività di raccolta di occhiali usati, ma non rotti, da vista e da sole, che le famiglie dei bambini vorranno donare al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati, il quale li distribuisce a più di 1.600.000 persone, che non se li possono permettere, in 71 paesi del mondo. «Voglio sottolineare l'importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà associative come i Lions - ha dichiarato il sindaco Leonardo Latini - per dare il maggior numero possibile di opportunità alla comunità. L'auspicio è che attraverso iniziative come questa si possano stimolare anche altre realtà a mettersi a disposizione dei cittadini».