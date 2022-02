Terni, vince due milioni al Gratta e vinci con un biglietto da 10 euro

Andare in tabaccheria, prendere un "gratta e vinci" con pochi soldi e sperare che il biglietto acquistato possa fruttare una vincita di quelle da urlo. 2 milioni di euro. Quante volte, chi è andato ad acquistare un tagliando di quel tipo, ha sognato una sorpresa di questo tipo. Probabilmente, la stessa cosa che in cuor suo ha sperato il fortunato acquirente di un biglietto che, con soli 10 euro spesi, gli è valso una vincita di quelle veramente forti. Quel "gratta e vinci", infatti, un "50X Nuovo", acquistato in una tabaccheria di Terni tra la fine di novembre 2021 e l'inizio di dicembre dello stesso anno, valeva la bellezza di una cifra così alta. E' così che un uomo, nella città umbra, si è ritrovato in pochi istanti la vita cambiata, con questa vincita da 2 milioni. Il biglietto è stato acquistato in una tabaccheria ternana che si trova in viale Cesare Battisti. Il titolare dell'esercizio è Patrizio Proietti, che su richiesta del vincitore ha divulgato la notizia solo dopo aver fatto passare quasi tre mesi. Si tratta della vincita in denaro più alta registrata a Terni negli ultimi anni. Il fortunato acquirente, un uomo giovane, di origine filippina, dopo aver grattato il biglietto ha reagito con grande incredulità ed emozione, stentando a credere alla fortuna che lo aveva appena baciato in maniera così forte. Grande emozione anche da parte della moglie, che era insieme a lui al momento della constatazione della cifra vinta. A quanto pare, si trattava di un cliente abituale di quell'esercizio di Terni. E tanto per dare un calcio alla scaramanzia, per una curiosa coincidenza, il ricchissimo premio vinto dal fortunato giocatore era nascosto sotto il numero 17. E poi, dicono che sia un numero sfortunato...

