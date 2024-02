Terni, vinti 21.660 euro al Lotto

Terni -

Trascorrerà sicuramente un buon San Valentino quel giocatore fortunato cha a Terni ha vinto al Lotto la bellezza di 21.660 euro.

Agipronews, l’agenzia di stampa di giochi e scommesse, riporta, infatti, che nell’ultimo concorso nella città del patrono dell’amore con una giocata sono stati ‘infilati’ ben sei ambi, quattro terni ed una quaterna.

L’Umbria torna così a sorridere con il gioco pubblico d’azzardo gestito dallo Stato.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 133 milioni da inizio anno.