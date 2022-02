Terni, vigilante ruba portafoglio nel centro commerciale dove lavora

Un vigilante di 45 anni, dipendente di un istituto di vigilanza privata, è stato denunciato dopo la denuncia di furto sporta da un giovane ternano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Collescipoli, il vigilante mentre era in servizio come addetto alla sicurezza all’interno di un centro commerciale, si era impossessato di poco meno di 200 euro in contanti, contenuti nel portamonete che il giovane aveva smarrito. Portamonete che gli era stato poi restituito , vuoto, da un cittadino che lo aveva trovato per terra. L'uomo è stato inchiodato dalle immagini della videosorveglianza del centro commerciale.