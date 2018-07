TERNI - "Quello di Sabrina Zagaglioni, la vedova ternana che ha appena partirito il suo terzo figlio, sfrattata dalla sua abitazione insieme ai suoi bambini, è soltanto l'ultimo episodio che mette in evidenza il drammatico arretramento delle condizioni di vita delle classi popolari a Terni e nel nostro paese, risultato di decenni di politiche antipopolari che hanno progressivamente smantellato i diritti sociali conquistati attraverso anni di dure lotte".



E' quanto si legge in una nota che il Partito Comunista dedica alla drammatica situazione della giovane mamma ternana, che ha perso il compagno e che non ha un tetto.

"Il cosiddetto governo del cambiamento - si legge - è in piena continuità con quelli precedenti per quanto riguarda l'attacco ai diritti sociali: nel contratto di governo, il diritto alla casa non è contemplato, mentre si parla di velocizzare le procedure di sgombero degli immobili occupati. La nuova amministrazione comunale a guida leghista è in perfetta sintonia con il governo centrale".

Il Partito Comunista chiede "all'amministrazione comunale ternana di non nascondersi dietro alla favoletta dell'immigrazione causa di tutti i mali, o di cavalcare l'improbabile complessità degli iter burocratici, e di dare a Sabrina Zagaglioni e a tutti coloro che sono nella sua condizione ciò che spetta loro di diritto, ricorrendo, se necessario, all'applicazione dell'articolo 42 della costituzione, che autorizza l'esproprio della proprietà privata per motivi di interesse generale".

