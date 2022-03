Terni, va in overdose mentre è ai domiciliari per spaccio: Salvato e trasferito in carcere

TERNI - E' andato in overdose mentre era ai domiciliari dopo una condanna per spaccio di stupefacenti.

Soccorso e trasportato in ospedale il giovane è stato salvato dai sanitari del "Santa Maria". Dopo le sue dimissioni dall'ospedale il giudice ha inasprito la misura disponendo il trasferimento dello straniero in una cella del carcere di Sabbione.

Protagonista della vicenda un trentenne originario dell’Azerbaijan da tempo residente nel ternano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ai domiciliari dopo la condanna per spaccio di droga, il 19 marzo era stato ricoverato in ospedale per overdose. Quando le sue condizioni di salute sono migliorate l'ufficio di sorveglianza di Spoleto ha disposto l'aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere. Provvedimento eseguito dai carabinieri del comando stazione di Terni, che hanno accompagnato lo straniero a Sabbione.