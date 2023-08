Terni. Ultime tre rappresentazioni del teatro dialettale ai Campacci

Continua la kermesse del teatro dialettale ai Campacci di Marmore alla presenza di numerosissime persone che hanno assistito le rappresentazioni teatrali con un fresco insolito. Delle 35 domande arrivate alla Proloco dalle compagnie teatrali ne sono state scelte 10 quelle che poi si sono esibite. Il teatro dialettale cominciato il 28 luglio terminerà il sei di agosto. Domenica sera ultima rappresentazione della decima edizione poi si chiude. La presidente dell’associazione già è in grado di tirare un primo bilancio della manifestazione: «Siamo proprio soddisfatti- afferma Manola Conti- abbiamo avuto riscontro che il teatro dialettale piace e rappresenta qualcosa di nuovo dalle nostre parti, anche se bisogna ricordare che Terni ha avuto, tra gli altri, Renato Brogelli. Da lì è cominciato l’amore per il dialetto».

Siamo agli sgoccioli degli spettacoli. Ancora tre rappresentazioni e poi anche questa edizione andrà in soffitta se ne riparlerà per il prossimo anno. Allora vediamoli questi ultimi appuntamenti. Questa sera il palco (ore 9) sarà tutto per “Il Sipario Rosso” di Rieti che presenta con “Ma que ha beùtu?” di e con Alessio Angelucci. Il 5 la Filodrammatica l’Antica Fraschetta che arriva da Bucine (Arezzo) con “La Bottega del Sarto” di Lisandro Torrini Regia Fuccini Claudio. Chiude l’ultima serata della kermesse teatrale dialettale domenica l’associazione culturale “Il teatro dei Picari” di Macerata con “L’inganno in maschera” di Laura Nocelli.