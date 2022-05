Terni, tragico frontale tra moto e auto sulla statale 79: muore endurista ternano

TERNI - Aveva partecipato ad una gita con un gruppo di enduristi ternani ma poco prima di pranzo aveva lasciato gli amici anticipando il rientro a casa.

Lungo la statale 79, tra il bivio per Papigno e quello per Larviano, la sua moto da enduro Ktm, si è scontrata con una Citroen C3 condotta da una donna che viaggiava sulla corsia opposta. Nell'incidente ha perso la vita Marco De Sanctis, ternano di 48 anni. Inutili purtroppo i soccorsi, con il personale del 118 che, intervenuto sul posto, non ha potuto fare alro che constatare il decesso del centauro. Sotto choc la donna al volante dell'auto.

Sul posto la polizia stradale di Terni, che ora è al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente.

Le indagini sono coordinate dal pm, Raffaele Pesiri.