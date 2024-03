Terni, tentano furto in casa in viale Brin e rompono la serratura: proprietari "chiusi" fuori casa

TERNI - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per far rientrare nell'appartamento al terzo piano di un palazzo di viale Brin i proprietari, chiusi fuori casa dai ladri. Avrebbero armeggiato per forzare la serratura ma non ci sono riusciti e se ne sono andati via sena mettere a segno il colpo.

Il tentativo di furto, all'ora di pranzo, è fallito ma chi ha tentato di entrare ha rotto il nottolino rendendo impossiible l'inserimento della chiave.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che sono entrati da una finestra, la squadra volante, che svolgerà accertamenti per ricostruire l'episodio.