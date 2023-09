Terni, tenta furto in casa ma perde la carta d'identità: 61enne perugino ai domiciliari

TERNI - Ha tentato di rubare in un appartamento della periferia ma, durante il furto, ha perso la carta d'identità.

Per la squadra volante, giunta sul posto dopo la segnalazione dei proprietari della casa presa di mira, non è stato complicato rintracciarlo. A dare la svolta alle indagini infatti è stata proprio la distrazione dell'aspirante ladro, esperto per via di una serie di precedenti specifici.

E' un pregiudicato di 61 anni che abita in provincia di Perugia. I poliziotti l'hanno riconosciuto perché sei mesi fa era uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Nei suoi confronti il gip del tribunale di Terni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Il 61enne, rintracciato in un bar, è stato portato nella sua abitazione di Perugia dove sconterà i domiciliari.