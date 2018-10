Sicurezza, giro di vite di Forza Italia

Forza Italia scavalca a destra la Lega e propone l'antibivacco. In attesa dell'ordinanza contro l'accattonaggio molesto, che non passerà più per il Consiglio comunale come voleva il capogruppo del Carroccio, Emanuele Fiorini, ma sarà scritta dal sindaco Leonardo Latini, i forzisti Lucia Dominici (capogruppo di Fi) e Francesco Maria Ferranti (presidente del Consiglio comunale) propongono un atto di indirizzo per contrastare i bivacchi. Le zone rosse dove si dovrà concentrare l'attenzione della Polizia Municipale sono già state individuate: parcheggio dell'ospedale Santa Maria di Terni, Largo Elia Rossi Passavanti, nella centralissima Corso Tacito, e parco Ciaurro. «Personalmente - dice Ferranti assieme alla collega Dominici sottoporremo da domani (lunedì 15, ndr) all'attenzione della maggioranza e del sindaco un nostro atto specifico sul bivacco e su altri comportamenti inadeguati sovente perpetrati in alcune zone della città. Un atto che intende porre l'attenzione su atteggiamenti degradanti che disturbano molti nostri concittadini. Nel 2015 - ricorda il presidente Ferranti - proposi sia l'anti accattonaggio che un provvedimento contro i bivacchi. Entrambi gli atti vennero bocciati dall'allora maggioranza di centrosinistra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA