Nasce la Ternana rugby club. La nuova società sportiva sarà guidata da Omero Ferranti. Al suo fianco Jacopo Canulli, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Corposo lo staff tecnico, composto da tutti allenatori ternani di rugby. Jacopo Borghetti, Marco Diamanti, Sergio Depretis, Massimiliano Paragnani, Ginevra Cimino, Valerio Attili, Stefano Capotosti, Elisa Natalini, Francesco Giorgini e Leonardo Chermaddi. La prima squadra militerà nel campionato di C1 e ne faranno parte atleti di Terni e Rieti. Già scelto il logo, un dragoariete che campeggia sopra alla scritta Reathyrus rugby. L'allenatore della prima squadra sarà il reatino Alessandro Turetta. La neonata società muoverà i primi passi lunedì 26 agosto quando nell'impianto sportivo di via Piemonte a Terni prenderà il via l'academy rugby camp che terminerà il 30 agosto, mentre una seconda fase durerà dal 2 al 6 settembre, sempre in via Piemonte. Promuovere il rugby nelle scuole è una delle priorità che la neonata società sportiva intende perseguire, anche attraverso l'organizzazione di attività formative come quella che inizierà il 26 agosto.

