TERNI Sono in corso da questa mattina straordinarie operazioni di controllo da parte della Polizia Stradale, in concorso con la Questura, di Terni; l’attività è stata disposta dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento e pianificata dal Compartimento Polizia Stradale Lazio Umbria ed attuata sull’intero territorio nazionale. I servizi, diretti dal Commissario Lamberto Catterini, sono finalizzati ad uno screening massivo dei veicoli circolanti e volti alla verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, riferito ai mezzi commerciali e destinati al trasporto di persone, al fine di contrastare il fenomeno dell’alterazione dei cronotachigrafi e, per i restanti veicoli, il controllo della regolarità mediante verifica incrociata degli elementi identificativi, al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio. Il servizio, attuato con un posto di blocco, con deviazione del traffico, al km 8+400 della SS 675 Umbro- Laziale, viene effettuato congiuntamente dal personale delle Sezioni Polizia Stradale di Terni, Perugia, Viterbo e dalla Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale, oltre alle pattuglie della Squadra Mobile, dell’UPGeSP e del Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Terni.

Ultimo aggiornamento: 13:05

