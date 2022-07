Terni. Piediluco: Bigattini a "spasso" sul lungolago per la raccolta dell'immondizia che non viene fatta

Gran caldo anche sul lungolago di Piediluco. E la situazione diventa preoccupante per l’igiene quando gli addetti al ritiro dell’immondizia non si fanno vedere da diversi giorni, Per il resto lo fa il sole che picchiando sui rifiuti di ogni genere, alimenta la putrefazione dell'organico, in particolare dei residui di carne che, nel giro di 24 ore si "trasforma" i bigattini che cominciano a strisciare tra a la gente cercando l’ombra. Succede sulla paaserella del lago dove da circa una settimana non avviene la raccolta dell’immondizia. Con l’alta temperatura, nel giro di qualche giorno, residui di carne hanno “generato” i bigattini, che altro non sono che la trasformazione delle larve della mosca carnaia, quella usata anche per la pesca sul lago. Una vergogna anche per la presenza di moltissimi turisti che si imbattono in questi cestini e vedono sfilare sul cemento i vermi che si trovano, tra l’altro, anche a pochi metri da un fontanella d’acqua potabile. E’ davvero singolare che in un paese turistico succeda un fatto del genere in piena estate. L’appello di residenti e turisti è unanime: fate presto a ritirare i contenitori ormai habitat per bigattini, ci va di mezzo anche la salute della gente.