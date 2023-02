Terni, il freddo gela l'acqua delle fontane. Un piccione pensieroso scivola sulla superficie: pattino oppure no?

Sabato 11 Febbraio 2023, 11:01







Terni - Anche a Terni durante la notte la temperatura scende sotto lo zero. Così capita che l'acqua della fontana collocata in largo Ottaviani sia completamente ghiacciata. Nulla di anormale ser non fosse per quel piccione collocato con le zampette su un rialzo che se sembra pensare sul da farsi. Aspettare il sole per sciogliere un po' il ghiaccio per sorseggiare l'acqua poi o cimentarsi in una sorta di "pattinaggio"? Ai posteri l'ardua sentenza.