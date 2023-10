Terni, a palazzo Carrara la mostra "Robot e fogli italiani"

Terni - Inaugurata sabato 28 ottobre a palazzo Carrara, la mostra "Robot e fogli italiani" voluta dall'amministrazione comunale in ricordo di Karel Capek a cent'anni dalla pubblicazione degli appunti di viaggio che lo scrittore fece in Italia, visitando pure Terni.

Karel Čapek scrisse questi Fogli italiani per un quotidiano di Praga nel 1923 - raccogliendoli in volume nello stesso anno - giorno per giorno del suo viaggio in Italia. «Né una guida, né una cronaca di viaggio»: piuttosto, il diario del viaggio si articola per una sequenza, quasi una congerie, di impressioni e di quadri in cui sono aggirati il luogo comune e l'oleografia, oppure, più spesso, circondati di ironia graffiante.

Nello stesso anno lo scrittore coniò la parola Robot anticipando in un contesto diverso ma con dinamiche analoghe, la discussione sull'intelligenza artificiale.