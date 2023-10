Terni. Obesità, al "Santa Maria" nasce una nuova task- force Grandone presidente dell'Adi Umbria

TERNI Soprappeso e obesità, un mix pericoloso per tutti, siano essi uomini, donne ed anche adolescenti, perché il “male del secolo” non risparmia neppure i piccoli golosi. In Umbria è stato costituito il nuovo direttivo Adi (Fondazione italiana di dietetica e nutrizione clinica) di cui è presidente la dottoressa Ilenia Grandone (per una disattenzione associata all’assistenza domiciliare integrata dove non c’entra), dirigente medico della struttura complessa di diabetologia e nutrizione clinica dell’azienda ospedaliera di Terni. Nella struttura ogni settimana vengono effettuate più di cinquanta prestazioni ambulatoriali per il trattamento dell’obesità «l’età media degli accessi va dai 30 ai 50», conferma la Grandone. Li, a diabetologia e nutrizione clinica, si prendono in carica coloro che soffrono di patologie legate al sovrappeso che vengono seguiti nel corso dei mesi, con controlli specifici e, ovviamente, del peso. Al di la dei numeri si pensa che le persone che soffrono di obesità siano molte di più di quelle registrate dalle strutture sanitarie. Le persone, a volte, continuano ad ingrassare rifiutando le cure e i consigli del medico. Ma cos’è l’obesità? A rispondere la dottoressa Grandoni: «Si tratta di una malattia che si manifesta con l'accumulo di massa grassa che porta ad una condizione patologica, causando disfunzioni in diversi organi del corpo. L'accumulo di massa grassa- continua- è spesso associato all'aumento di peso, ma può verificarsi anche nelle persone normopeso.

L’86% delle morti e il 75% della spesa sanitaria in Europa e in Italia sono determinate da patologie croniche». Una scorretta alimentazione e una inattività fisica sono alla base dell’allarmante e continuo aumento di sovrappeso e dell’obesità». Come per le donne malate di cancro anche la fondazione italiana di dietetica e nutrizione clinica promuove nel mese di ottobre una giornata nazionale di sensibilizzazione nei confronti dell’obesità denominata “Obesity Day”. Quest’ anno sono state organizzate due distinte passeggiate organizzate dalle dottoresse Laura Dalla Ragione e dalla Antonelli a Città della Pieve, dove ha sede il Centro Dai specializzato nella riabilitazione psico - nutrizionale dei pazienti affetti da obesità con associati disturbi del comportamento alimentare; la seconda, presso il viale alberato del parco Emanuela Loi di Terni: l’iniziativa ha coinvolto circa 100 partecipanti. Alla fine della passeggiata si è tenuto un incontro divulgativo sul tema: “Come stanno i tuoi muscoli? Impara a difenderli!” sottolineando l’importanza della combinazione tra l’attività fisica, un corretto stile di vita e un’alimentazione sana. Le passeggiate sono state rese possibili grazie alla puntuale organizzazione di Claudia Ranucci e Luca Farano, dietisti che lavorano attivamente nell’ambito dei due centri di riferimento umbri per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, della dietista Maura Scarponi (ospedale di Spoleto) dei dottori Massimiliano Cavallo e Alessandra Teofrasti (ospedale di Terni).