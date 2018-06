TERNI «La proposta dell'esponente di Prima Terni, Andrea Rosati, si pone in linea con i nostri programmi e intendimenti». Leonardo Latini, candidato sindaco al ballottaggio per il Centrodestra apre alla possibilità di collaborare con Andrea Rosati, leader di Prima Terni, che aveva lanciato la disponibilità alla giunta di collaborare per il reperimento di fondi europei per la città, indipendentemente dal colore politico del nuovo governo ternano e senza alcuna alleanza al ballottaggio.

«In un periodo di congiuntura economica sfavorevole come questo, che a livello locale si caratterizza anche per lo stato di dissesto del Comune di Terni, ci sembra indispensabile potenziare quegli strumenti in grado di recepire finanziamenti nazionali e internazionali - ha proseguito Latini - E' fondamentale fornire un servizio sempre migliore che vada a beneficio delle imprese locali e che potrebbe integrare e potenziare le attività che già svolge il Comune attraverso il Centro Europe Direct che opera con il finanziamento dell'UE. Ci adopereremo per questo e per far sì che il nostro territorio non perda alcuna opportunità anche grazie al supporto di tutti coloro che credono nel suo sviluppo e nelle sue potenzialità».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA