Terni, la Fondazione aiutiamoli a vivere ha accolto una famiglia palestinese

Terni -

Dopo la famiglia palestinese di dieci componenti accolta a Polino un’altra, proveniente da Gaza, è arrivata a Terni.

Lo spostamento dei tre componenti è stato reso possibile dall’intervento della Fondazione aiutiamoli a vivere con il supporto di Padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa a Gerusalemme e di Stefano Cimicchi, responsabile dell’area Medio-Oriente per la Fondazione Aiutiamoli a Vivere.

Ad accoglierli nella sede della Fondazione in via XX Settembre il presidente Fabrizio Pacifici e Safwat, della famiglia di Gaza arrivata precedentemente, che ha spiegato loro come sarà organizzata la permanenza a Terni.

Un lavoro che segue la missione della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, denominata “Pietre Vive”, insieme a Missione Calcutta e all’ente formativo Cogesta dove si sono poste le basi per dare continuità a tutte quelle iniziative spontanee che hanno reso possibile l’accoglienza di famiglie di Gaza, incontrando il Patriarca latino Pier Battista Pizzaballa, Padre Ibrahim Faltas presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, la congregazione dei Salesiani rappresentati da don Lorenzo Saggiotto e don Matteo Balla, il coordinatore regionale Medio Oriente del VIS e professor assistant all’università di Betlemme Gigi Bisceglia ed il direttore dell’Agenzia internazionale della cooperazione e sviluppo italiana Andrea Chirico.

Per il futuro sono previsti progetti tesi ad aiutare la popolazione infantile da un punto di vista socio-educativo e sanitario.