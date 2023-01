Terni, all'istituto Allievi-Sangallo in cattedra uno studente del Mit di Boston

Gli studenti dell’istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo, per ventuno giorni, avranno come docente un allievo del Massachussets Institute of Tecnology di Boston, una delle più importanti università di ricerca del mondo con sede negli Stati Uniti. L’incontro sarà possibile grazie al progetto “Mit-global teaching labs” a cui la scuola ha aderito fin dal 2019 e che è stato bloccato a causa della pandemia.

Il giovane studente statunitense è Marco Nocito, che sarà affiancato da alcuni docenti dell’area tecnica, guiderà un gruppo selezionato di ragazzi delle terze e quinte classi dell’istituto nella realizzazione del progetto “Maze Runner” in cui verranno assemblate e programmate delle minicar che dovranno percorrere un labirinto. Lo scopo è mettere i ragazzi a contatto con una realtà interamente laboratoriale in cui l’unica lingua con cui possono interagire con il docente è l’inglese.

«La prima edizione del progetto ha riscosso un notevole successo fra gli studenti che hanno potuto unire la pratica laboratoriale all’uso della lingua inglese in ambito tecnico. Questa iniziativa è in linea con le scelte innovative che l’Itt Allievi-Sangallo sta operando in campo didattico, ha una molteplice valenza: valorizza l’uso della lingua inglese in ambito tecnico, premia gli alunni che si sono maggiormente impegnati, crea nuovi ambienti di apprendimento per

docenti e ragazzi», dicono all’Allievi-Sangallo.

Il ragazzo americano verrà ospitato dalla famiglia di una docente e, per il lavoro svolto, gli verrà assegnata una borsa di studio messa a disposizione dalla scuola.