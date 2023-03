Terni: inaugurato il nuovo posto fisso di Polizia all’ospedale

Mercoledì 22 Marzo 2023, 20:02

Inaugurato il nuovo posto fisso di polizia all’ospedale Santa Maria di Terni. Situato al piano terra nell’area del Pronto Soccorso, sarà operativo dalle ore 8 alle 20, a diretto contatto con gli uffici della questura per garantire un servizio più completo e una maggiore sicurezza in tutto l’arco della giornata agli operatori sanitari e ai pazienti. Un posto che è in effetti un avamposto, come ha detto il questore Bruno Failla, in quanto dietro alla presenza fisica in ospedale degli operatori di polizia, c’è tutta l’attività e l’operatività della questura. Inoltre, il presidio fungerà da raccordo operativo per tutte quelle esigenze connesse alla polizia giudiziaria, in modo speciale il personale avrà un’attenzione particolare per tutti quei casi riconducibili al “Codice Rosso”, come episodi di violenza domestica, violenza di genere, maltrattamenti. Nel video di Claudia Sensi gli interventi del questore Bruno Failla e del direttore generale dell’azienda ospedaliera Andrea Casciari.