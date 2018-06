TERNI Il Pd di Terni sarà «equidistante» dai due candidati al ballottaggio delle comunali di domenica 24 giugno tra centrodestra e M5s, e «non darà indicazione alcuna su come esprimere il proprio diritto di voto»: è quanto si legge in una nota diffusa dal responsabile comunicazione politica del partito, Andrea Agnetti. «Anche in coerenza con la linea democratica nazionale, il Partito democratico di Terni - spiega il comunicato - sottolinea il suo essere alternativo politicamente e culturalmente sia alla coalizione di centro-destra a trazione leghista, sia al Movimento 5 Stelle». Il partito invita «i cittadini ternani, elettori del Pd e del centro-sinistra a partecipare comunque alle elezioni per il ballottaggio, considerando il voto non solo un diritto, ma anche un dovere civico verso se stessi, verso le istituzioni democratiche repubblicane e anche soprattutto, in questo caso, verso la nostra comunità cittadina».

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



