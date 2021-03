Terni, fronte comune Provincia-questura contro la pandemia

TERNI – Incontro in Provincia stamattina, 4 marzo, fra il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, e il nuovo questore, Bruno Failla, accompagnato dal questore vicario, Luca Sarcoli, e dal vice questore Giuseppe Taschetti. Il questore, informa una nota di Palazzo Bazzani, ha portato i saluti istituzionali al presidente il quale ha ringraziato sentitamente per la gradita visita formulando a sua volta i migliori auguri di buon lavoro. "Entrambi - dice sempre la nota - hanno poi sottolineato l’importanza della collaborazione sul territorio fra questura ed istituzioni per garantire il massimo livello di sicurezza per i cittadini, per il tessuto economico e per quello socio-culturale.

APPROFONDIMENTI SANITA' Usl2, Massimo De Fino forma la nuova squadra di governo TERNI Coronavirus, via alle vaccinazioni in Questura

L’esigenza di questa sinergia, hanno rimarcato questore e presidente, oggi è ancor più stringente ed importante a causa delle sfide e delle emergenza imposte dalla pandemia che determina ricadute sia dal punto di vista sanitario che da quello lavorativo e sociale". Lattanzi ha poi dichiarato: “Oggi viviamo in un periodo storico del tutto inedito e per certi versi inaspettato e per questa ragione si avverte ancora di più il bisogno di offrire ai cittadini un sicuro punto di riferimento che possa da un lato aiutare il territorio ad affrontare le difficoltà e dall’altro impostare le basi per la futura ripresa”. Al questore, il presidente della Provincia ha consegnato una copia del pregiato volume “Dimore storiche e giardini di delizia nel territorio – Incanti Ternani".

© RIPRODUZIONE RISERVATA