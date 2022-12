Terni: Franco Porchetti presenta i suoi gialli ambientati in città e in Valnerina

Terni - Si intitolano “Cronache del bar Ambassador e altri racconti” e “Misteri in Valnerina” gli ultimi due libri di racconti gialli dello scrittore Franco Porchetti ambientati in parte a Terni e in parte in Valnerina.

Saranno presentati sabato 3 dicembre alle ore 17.30 nella Sala delle Colonne del locale “A Volte Tre” in via Mancini a Terni, che con l’occasione inaugura il suo caffè letterario.

Durante la presentazione si terrà anche la proiezione dell’anteprima del film "La Sibilla bianca e la Nera" firmato da Paolo Liberati e strettamente connesso con i due libri di Porchetti.

Come spiegano i promotori sarà un’occasione per rivivere gli anni Settanta a Terni attraverso i personaggi del frequentatissimo bar Ambassador, per attraversare le bellezze della Valnerina, dalla Cascata delle Marmore fino ai piani di Castelluccio e per addentrarsi nei suoi misteri: quelli dell’antro della Sibilla e del lago di Pilato.