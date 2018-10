TERNI Un altro inciampo e non da poco per la giunta del sindaco Leonardo Latini. Forza Italia perde un altro pezzo: è la new entry Valeria D'Acunzo, che ha sostituito Raffaello Federighi, messo in fuori gioco dalla legge Severino.

"In data odierna ho consegnato - dichiara la consigliere comunale Valeria D'Acunzo - le mie dimissioni dal gruppo di Forza Italia. La mia uscita è una scelta personale, avendo ricevuto nella giornata di martedì 2 ottobre, un ricorso al Tar da parte del dottor Federighi, rispetto alla sua decadenza da consigliere comunale.

Affinchè io possa tutelare nelle sedi opportune la mia persona e il ruolo affidatomi dai cittadini quantomeno fino al giorno del pronunciamento della sentenza definitiva, non intendo partecipare al gruppo del partito nel quale sono state eletta. Dalla data odierna aderirò al gruppo misto".

Ma la giustificazione non convince perchè il ricorso al Tar riguarda solo la posizione di Federighi e anche con la casacca di Forza Italia la D'Acunzio potrebbe svolgere al meglio il suo ruolo. La D'Acunzio va dunque ad aggiungersi al gruppo misto a cui pochi giorni fa aveva aderito un altro forzista, Federico Brighi, lamentando la perdita di valori dentro al partito.

Ultimo aggiornamento: 15:26

