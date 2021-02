TERNI Nel corso del pomeriggio di sabato 30 gennaio in Terni i militari della Sezione Operativa del locale Comando Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto per i reati di di “coltivazione” e di “detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente”: S.C.F., ternano classe 1989, libero professionista (lavora nel mondo dell'enologia) , incensurato. L’uomo, nel corso di un servizio di controllo del territorio coordinato veniva fermato in via Irma Bandiera a bordo della propria autovettura e, sottoposto a perquisizione dapprima veicolare e successivamente personale, veniva trovato in possesso di 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. I carabinieri procedevano quindi alla perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire: ulteriori 707 grammi, sempre di hashish, suddivisi in 7 panetti; due involucri contenenti complessivamente 11 grammi, nuovamente di hashish; 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; 2 grammi di ketamina ed infine, presso un secondo domicilio, gr. 34 ancora di marijuana suddivisa in 3 involucri; un bilancino elettronico di precisione e 370€, probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine delle operazioni l’uomo veniva tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del processo con il rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA