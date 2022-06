Terni. Emergenza sangue al "Santa Maria" Interventi chirurgici a rischio L'appello del primario: «Donate»

All’ospedale di Terni manca sangue di tutti i gruppi. Le donazioni sono diventate talmente poche che si rischia il rinvio degli interventi chirurgici non urgenti con la conseguenza del’allungamento anche delle liste d’attesa, già lunghe per se stesse. Chi già aspetta da mesi per essere chiamato ad intervento chirurgico, lo stop causato dalla mancanza di sangue rischia di allungare ancora l’attesa, con la conseguenza che quello che potrebbe essere un semplice intervento, con il passare del tempo rischierebbe di diventare molto più serio. Da qui l’accorato appello a donare sangue da parte del responsabile del servizio Immunotrasfusionale del Santa Maria Augusto Scaccettti: «Se non dovessero arrivare nuove donazioni entro i prossimi giorni, per garantire il sangue a chi ne ha bisogno potremmo trovarci costretti a rinviare gli interventi chirurgici non urgenti, una misura da evitare assolutamente per scongiurare un nuovo rallentamento delle attività che andrebbe a danno di tutte le persone malate. La situazione è critica – conclude- non ci conforta neppure il fatto che la carenza di sangue sia un problema nazionale». Scaccetti si appella anche al senso di responsabilità di chi deve sottoporsi ad intervento chirurgico «mandate parenti e amici a donare, un modo per evitare spiacevoli rinvii degli interventi». La carenza di donatori è davvero critica all’ospedale di Terni, sono sempre di meno e la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nella stagione estiva. «C’è la necessità impellente di nuove donazioni e di tutti i gruppi sanguigni - spiega Scaccetti - per far fronte alle richieste del momento. Facciamo appello alla generosità e alla sensibilità della comunità ternana, da sempre attenta e pronta a muoversi quando c’è di mezzo la solidarietà e l'impegno civico». Nuovo appello, quindi, del “Santa Maria” per nuove donazioni di sangue che non riguardano qualche gruppo specifico ma tutti, segno evidente che la carenza di donazioni si trova proprio in una fase critica. Intanto decine di persone che dovevano essere sottoposte ad intervento chirurgico (pazienti in lista d’attesa con patologie non gravi) hanno dovuto rimandare l’intervento, con gravi ripercussioni anche sullo stato psicologico del malato. L’appello del primario Scaccetti è rivolto al senso di responsabilità di tutti i cittadini, in particolare ai nuovi potenziali donatori, ai giovani, ai rappresentati delle istituzioni, così da essere da stimolo per gli altri. Può donare sangue qualsiasi maggiorenne in buone condizioni di salute con un peso superiore ai 50 chilogrammi, a cui verranno gratuitamente eseguite alcuni analisi del sangue prima della donazione. Si può donare tutti i giorni feriali, incluso il sabato, dalle ore 7.30 alle 10.30 presso l’Azienda venendo digiuni. Per donare basta prenotarsi dalle ore 8.30 al numero 0744/205679 o alle sedi dell’Avis