Domenica 4 Febbraio 2024, 00:15

TERNI - Ha infierito sull’auto che era in sosta lungo via Turati con una violenza inaudita.

Il proprietario quando è sceso di casa ha trovato l’amara sorpresa: il parabrezza, il lunotto posteriore e il vetro del lato passeggero distrutti, la carrozzeria danneggiata e le ruote tagliate.

Quanto basta per far pensare a una spedizione punitiva e dare l’allarme alla polizia, giunta sul posto in pochi minuti per avviare serrate indagini su un episodio inquietante.

Un giallo che gli investigatori della questura avrebbero già risolto dopo aver sentito la vittima del grave danneggiamento per cercare di ricostruire i contorni della vicenda. Che sarebbe legata a questioni di lavoro.

La certezza è che il proprietario ieri mattina è sceso di casa e quando si è avvicinato alla sua Volkswagen Passat station wagon grigia ha visto che era stata completamente distrutta.

Era parcheggiata lungo via Turati, poco lontano dalla pensilina dell’autobus, ed era ridotta in pessime condizioni.

Chi ha agito, nel cuore della notte tra venerdì e ieri, ha usato la violenza tipica del classico regolamento di conti rimasti in sospeso.

Il proprietario ha dato l’allarme e sul posto sono giunti i poliziotti della squadra volante della questura.

Dopo aver svolto i primi rilievi sulla vettura si sono messi al lavoro per poter dare un nome all’autore del gravissimo danneggiamento. Esclusa sin dai primi momenti l’ipotesi che il gesto potesse essere opera di qualcuno che voleva compiere un furto.

Il racconto del proprietario della Passat ha indirizzato le indagini su episodi legati a rapporti non proprio idilliaci che sarebbero maturati nell’ambiente di lavoro dell’uomo.

Gli accertamenti sono in corso ma l’autore avrebbe già un nome.