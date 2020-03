"Altro che sanificazione delle strade o pulizia dei condomini, qui a San Valentini è il solito schifo", lo sfogo arriva via telefono, con tanto di foto allegata e spedita via chat. Un'immagine che racconta una scenda di degrado che è purtroppo nota, ma con il tempo è peggiorata decisamente. Basta una rapida verifica per rendersi conto che non si tratta di una foto vecchia. La famosa riqualificazione delle case popolari di via San Lucio e via Sant'Efebo, conosciute a Terni come Shanghai, è ancora lettera morta. Lavori che nel corso degli anni hanno registrato continui stop, rinvii e scontri. "Adesso la situazione è davvero insostenibile", prosegue lo sfogo di un lettore che vuole rimanere anonimo. "Capisco che in questa fase le priorità sono altre, ma sentir parlare di pulizia straordinaria delle strade o sanificazione dei condomini diventa insopportabile quando si vede questo schifo”. Cumuli di rifiuti di ogni genere, scarti di lavorazioni, vecchi sanitari. E' sparita anche la rete che delimitava il cantiere. In questo modo l'accesso agli appartamenti ancora da ristrutturare è fin troppo facile. “Speriamo - conclude il lettore - che qualcuno si degni di intervenire”​

