Terni. "Cent'anni di Ripellino", al Secci Andrea Giuli e Riccardo Leonelli «C'è voglia di poesia»

L’anniversario dei cento anni dalla nascita di Angelo Maria Ripellino, saggista, narratore uno dei più apprezzati slavisti del Novecento, ha offerto l’occasione; ha fornito il pretesto. «Da tempo accarezzavo l’idea di inventare, organizzare, qualcosa per ricordare Ripellino, da molto tempo, appena me se ne offre la possibilità, leggo in pubblico suoi versi, di questa mia idea ne avevo già parlato con l’associazione Gutenberg, poi è arrivata la possibilità di una collaborazione con la Filarmonica Umbra. E’ nato quindi il recital spettacolo che andrà in scena il 29 settembre al teatro Secci», racconta Andrea Giuli che ha scritto la drammaturgia, il copione dello spettacolo “Cent’anni di Ripellino itinerario nel meraviglio” che lo vedrà sul palcoscenico del teatro Secci insieme all’attore ternano Riccardo Leonelli.

A contrappuntare con la musica i versi ed i brani di prosa che saranno letti i due fratelli Marco e Luca Venturi al pianoforte e violino. «Ripellino era un siciliano di Palermo, i suoi testi sono buffoneschi, sonori, cantilenanti, per molti anni è stato quasi dimenticato e poi è diventato oggetto di culto; grazie a lui i lavori di tanti poeti slavi sono potuti sbarcare fuori dal loro paese ed essere conosciuti ed apprezzati.

Per lo spettacolo ho selezionato poesie e brani in prosa, leggeremo anche una lettera che aveva scritto ai suoi studenti, è stato docente alla Sapienza di Roma. Avremmo la possibilità di dare uno sguardo al Novecento dai primi anni a quelli della contestazione giovanile, passeranno davanti ai nostri occhi pagine di storia italiana ed europea», dice ancora Giuli.

Quello che ha spinto l’associazione Filarmonica Umbra a chiudere la propria stagione estiva “Correnti del Nera” con questo spettacolo dedicato a Ripellino è la constatazione che c’è voglia di poesia, come ha dimostrato anche l’appuntamento organizzato dall’associazione dei Filomartani all’Archivio di Stato, che prevedeva la lettura di alcuni canti del purgatorio da parte di Fausto Dominici, insegnante al liceo classico Tacito di Terni. In tanti sono rimasti fuori perché alla cinque in punto, orario d’inizio, la sala era già tutta piena. Porta d’ingresso sprangata ed espressioni deluse da parte dei tanti che hanno provato ad aprirla. L’inizio dello spettacolo “Cent’anni di Ripellino itinerario nel meraviglioso” è fissato per le 21, al teatro Secci. L’ingresso è gratuito, si consiglia di prenotare telefonando al numero 3714592282.